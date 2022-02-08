Предельные стоимости строительства жилья планируют установить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и торговли РК планирует установить предельные стоимости строительства жилья. Новшество коснется объектов, которые строятся за счет бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

МИИР РК продолжает работу по цифровизации и автоматизации строительной отрасли в целях устранения коррупционных рисков.

Уже разработана информационная система «Е-Құрылыс», которая позволяет в онлайн-режиме контролировать процесс строительства на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. К системе подключены все органы ГАСК, в нее загружены все реестры технадзоров и инженерно-технических работников. Также в ней предоставляются все отчеты технадзоров.

В«Е-Құрылыс» уже сейчас можно отслеживать экспертов технадзора пообъектно и пресекать факты оказания услуг в разных регионах страны. В системе невозможно будет принять объемы работ с отклонением от проекта или, наоборот, невыполненный объем работ.

Для минимизации рисков искусственного завышения сметной стоимости проектов строительства разработана система «Онлайн калькулятор». Она позволяет автоматически рассчитывать и устанавливать предельные стоимости в зависимости от региона и технических параметров объекта.

Также планируется установить предельные стоимости для объектов социального и жилищного назначения, финансируемых за счет государственного бюджета. Иначе говоря, затраты на строительство будут лимитированы.

Кроме того, на сегодняшний день министерством исключены коррупционные риски в госуслугах по аккредитации (управлению проектами, технический надзор и техническое обследование). Они полностью автоматизированы, результат выдает компьютер в течение 20 минут.

Также исключен живой контакт при выдаче лицензии на строительные работы, внедрена функция тестирования в единой системе аттестации экспертов по технадзору, техобследованию и экспертизе проектов, исключена возможность подмены аттестуемого и постороннее влияние на результаты тестирования. Полную автоматизацию планируется выполнить в этом году.

Дополнительно готовится передача государственных функций по разрешительным документам (лицензирование, аттестация, аккредитация) в саморегулирование с введением обязательного страхования. Саморегулируемые организации будут аттестовывать специалистов, выдавать лицензии и нести ответственность за их деятельность.

Работы по искоренению коррупции в строительной отрасли будут продолжены МИИР в приоритетном порядке.