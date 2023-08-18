Предельные розничные цены сжиженного газа в Павлодарской области назвали в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Павлодарской области составила 74-79 тенге за 1 литр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа. Предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Павлодарской области составила 74-79 тенге за 1 литр», - отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в регионе есть 14 газонаполнительных станций и 74 автомобильные газозаправочные станции.

Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2022 году составило 85,3 тысяч тонн. За январь-июнь текущего года потреблено 57 тысяч тонн.

«Мы принимаем меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен. Данные меры позволят избежать резких скачков розничных цен путем установления предельной розничной цены реализации сжиженного нефтяного газа», - пояснили в ведомстве.