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    Предельные розничные цены сжиженного газа в Павлодарской области назвали в Минэнерго

    18 Августа 2023, 19:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Павлодарской области составила 74-79 тенге за 1 литр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа. Предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Павлодарской области составила 74-79 тенге за 1 литр», - отметили в ведомстве.

    По данным Минэнерго, в регионе есть 14 газонаполнительных станций и 74 автомобильные газозаправочные станции.

    Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2022 году составило 85,3 тысяч тонн. За январь-июнь текущего года потреблено 57 тысяч тонн.

    «Мы принимаем меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен. Данные меры позволят избежать резких скачков розничных цен путем установления предельной розничной цены реализации сжиженного нефтяного газа», - пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Павлодарская область Цены и тарифы Регионы Казахстана Минэнерго РК Павлодар
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