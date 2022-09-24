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    Предельные розничные цены сжиженного газа в Павлодарской области 70 тенге за литр

    24 Сентября 2022, 20:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Павлодарской области министр энергетики Болат Акчулаков сообщил о текущей ситуации топливно-энергетического комплекса региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Для своевременного и стабильного проведения осенне-полевых работ аграриям страны выделено более 423 тыс. тонн дизтоплива по цене 222 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (184 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-25% в зависимости от региона. Для Павлодарской области предусмотрено 23 тыс. тонн дизельного топлива. Отгрузка дизтоплива согласно поданных заявок составляет 98% и осуществляется приоритетно.

    В Павлодарской области предельные розничные цены сжиженного газа утверждены в размере 70 тенге за 1 литр до конца 2022 года.

    В регионе имеются 13 газосетевых организаций и около 74 автомобильных газозаправочных станций.

    Потребление сжиженного газа в области в 2021 году составило 76 тыс. тонн. За январь-август 2022 года около 32 тыс. тонн.

    Глава ведомства Болат Акчулаков отметил, что Министерством принимаются меры по проведению реинжиниринга механизма распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, будут разработаны правила по определению предельных оптовых цен на сжиженный газ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Павлодарская область Цены и тарифы Общество Минэнерго РК
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