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    Предельные цены на лекарственные средства можно проверить через приложение DariKz

    23 Января 2023, 19:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновленные предельные цены на лекарственные средства для оптовой и розничной реализации в Казахстане можно уточнить в мобильном приложении DariKz. Пользователям доступна информация о сформированной предельной стоимости на все 6 715 препаратов, указанных в соответствующем приказе Министерства здравоохранения РК. Под предельной подразумевается цена, выше которой продажа препаратов в республике не допускается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета фармконтроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    DariKz – это мобильное приложение, в котором представлена вся актуальная информация по зарегистрированным в республике лекарственным препаратам. При этом в приложении можно узнать не только цены, но и ознакомиться с информацией о дозировке и концентрации, сроке хранения и особых признаках лекарства, условиях отпуска и уточнить, является ли препарат оригиналом или дженериком.

    Найти лекарство в приложении можно по торговому наименованию, регистрационному удостоверению и по международному непатентованному названию. Сведения о препаратах предоставляются на государственном и русском языках.

    Также через DariKz можно подать жалобу на стоимость препарата, если она превышает законодательно утвержденную предельно допустимую цену, разрешенную в Казахстане

    Стоит отметить, что за превышение установленных предельных цен на лекарственные средства предусмотрена административная ответственность по статье 426 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    Государственное регулирование цен осуществляется на зарегистрированные и находящиеся в обращении в Республике Казахстан лекарственные средства для оптовой и розничной реализации, включенные в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию. Данный перечень утвержден приказом МЗ РК от 1 декабря 2022 года № ҚР ДСМ-150.

    Скачать DariKz и воспользоваться его функционалом можно по ссылкам:

    Для iOS;

    Для Android.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Цены и тарифы Общество Фармацевтика
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