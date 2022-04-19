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    Предельные цены на капусту и яйца установят в Мангистауской области

    19 Апреля 2022, 13:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области предельные цены планируют установить на три вида продуктов: капусту, сливочное масло и яйца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимат Мангистауской области постановил утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Соответствующий проект документа опубликован на портале открытых НПА.

    В частности, на капусту белокочанную установлена предельная цена в 255,5 тенге, на масло сливочное – 3 744,5 тенге, на куриные яйца - 416 тенге. Реализаторы должны будут придерживаться предела 90 дней.

    Управлению предпринимательства и торговли Мангистауской области поручено обеспечить государственную регистрацию постановления в Министерстве юстиции РК и размещение на интернет-ресурсе акимата.

    Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Цены и тарифы Мангистауская область Регионы Казахстана
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