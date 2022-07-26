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    Предельно допустимые цены на кефир и овощи установят в СКО

    26 Июля 2022, 13:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области предлагают установить предельно допустимые розничные цены на ряд социально значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов.

    В документе указано, что предельно допустимые цены устанавливаются в том случае, если наблюдается превышение пороговых значений более чем на 15%. Норма распространяется на социально значимые продовольственные товары.

    В акимате предлагают зафиксировать предельную стоимость капусты, картофеля, лука и кефира.

    В третьем квартале пороговое значение цены на капусту - 98 тенге за килограмм. Средняя статистическая - 120 тенге. То есть, допущено превышение порогового значения на 22%. Согласно формуле определения размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары максимальная цена на капусту должна составлять 131 тенге.

    Пороговое значение на картофель - 142 тенге. Среднестатистическая стоимость - 167 тенге. Превышение – более чем на 17%. По формуле предельная цена на картофель – 167 тенге.

    Пороговое значение на лук - 112 тенге. Средняя статистическая цена - 175 тенге. Превышение порогового значения - на 56%. По формуле предельно допустимая стоимость равна 175 тенге.

    В проекте постановления отмечено, что повышение цены наблюдается на коммерческий объем свежего урожая.

    Что касается кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке, то при пороговом значении в 236 тенге средняя его цена составляет 272 тенге. Превышение – чуть более чем на 15%. На этом уровне и предлагают зафиксировать цену. При этом разработчики проекта сообщили, что на изменение стоимости продукта повлияло удорожание сырья. В том числе, на 76% повысилась цена на пленку, на 30% - на упаковочный материал, на 36% - на закваску, на 13% стали дороже стабилизаторы, на 23% - моющие средства и на 50% - запчасти на оборудование.

    Утвердить размер предельно допустимых розничных цен предлагается на 90 календарных дней с возможностью пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней.

    В мае в регионе уже устанавливали предельно допустимую цену на кефир сроком на 90 дней.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Цены и тарифы
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