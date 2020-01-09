Празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» будет способствовать выходу на новый уровень национальной культуры и литературы. Такое мнение выразила ректор Казахского национального женского педагогического университета, профессор Гаухар Алдамбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ознакомилась со статьей нашего Президента о великом поэте и просветителе Абае, опубликованной на страницах издания «Egemen Qazaqstan». В статье подробно рассказано об основных направлениях празднования юбилея великого мыслителя и поэта. Президент в своей статье особо подчеркнул, что юбилей отмечается не просто ради празднования, а с целью расширения нашей духовной культуры, дальнейшего интеллектуального развития. И, действительно, празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли, торжеством назидания», - отметила Гаухар Алдамбергенова в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Вместе с тем ректор остановилась и на вопросе влияния статьи Главы государства на модернизацию национального сознания.

«По моему мнению, статья Касым-Жомарта Кемелевича Токаева является как бы продолжением статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: духовная модернизация). Первый Президент в своей программной статье отмечал необходимость духовной модернизации. На сегодня одной из главных задач государственной важности - является сохранение национального самосознания и приведение его в соответствие с сегодняшними реалиями», - добавила ученый.

Напомним, вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».