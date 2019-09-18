Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Празднование юбилея Абая должно нести идеологический смысл – Даниал Ахметов

    18 Сентября 2019, 14:51

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ВКО будут реконструированы памятники Абая. Об этом рассказали на заседании областной комиссии по проведению празднования 175-летия Абая Кунанбаева, передает МИА «Казинформ».

    Всего в Восточно-Казахстанской области семь памятников Абаю. Также имя великого поэта носят 106 улиц, 11 школ, один район, библиотека, театр, музей и один общественный фонд. Кроме того, в ближайшее время в Семее откроется культурно-спортивный комплекс «Абай-арена».

    В областном плане подготовки к знаменательной дате дополнительно проведутся несколько ремонтных работ. Это проведение ремонта и модернизация историко-культурных объектов в Семее и Абайском районе (на это будет выделено 240 миллионов тенге). Благоустройство и реконструкция коснется следующих объектов: в родном крае Абая – селе Сырт Қасқабұлақ, в урочище Жидебай, где расположен мемориальный комплекс, который был возведен к 150-летнему юбилею мыслителя, и место захоронения его брата Оспана, а также самых близких для Абая женщин – матери Улжан и бабушки Зере.

    Кроме того, будет благоустроен и отремонтирован некрополь династии Кунанбая в Акшокы. Рядом будет построен музей.

    «Мы должны раскрыть образ Абая, роль его отца в становлении народного гения. Празднование юбилея Абая в целом - это не рядовые фестивали и концерты. Эта дата должна нести за собой идеологический, исторический смысл», - отметил Даниал Ахметов.

    Также запланирована реконструкция стелы, на повороте в ущелье Жидебай (трасса Семей – Қарауыл), проведение ремонта в «Дала сахнасы» («Степной сцене» в Қарауыле).

    На ремонт дороги и асфальтирование комплекса Жидебай-Бөрілі, на средний ремонт дороги к ипподрому, а также на ремонт дороги до села Сырт Каскабулак, где родился великий поэт выделено 238 миллионов тенге.

    Кроме того, в селе Сырт Каскабулак было решено установить стелу в форме домбры.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Акимат Юбилей Рухани жаңғыру Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков