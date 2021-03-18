Празднование Наурыза отменили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в городе Туркестан были отменены торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Так, по Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 12 случаев заражения КВИ, 5 случаев вирусной пневмонии. В результате недельная динамика заболеваемости в области превысила норму и достигла 1,7. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«К празднику Наурыз мы планировали провести несколько мероприятий в областном центре. Однако ожидается, что с 19 по 23 марта в Туркестан на поезде, самолете, автобусе приедут более 11 тысяч человек. Кроме того, 31 марта в Туркестане состоится неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В преддверии таких масштабных мероприятий необходимо строго соблюдать карантинные меры», - сказал Сакен Амангельдиевич.

Также присутствовавший на брифинге главный санитарный врач области Нурбек Нышанов отметил необходимость встречи национального праздника в кругу семьи.

«В областном центре отменены все праздничные мероприятия с массовым участием. Праздник Наурыз должен встретить каждый гражданин в своем доме. Это важно для собственной безопасности людей. Поэтому лучше не посещать места массового скопления людей, а находиться в кругу семьи», - сказал Нурбек Садыкбекулы.