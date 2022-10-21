Празднование Дня Республики имеет свои традиции - Умирзак Озганбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День Республики - это символ исторического шага страны. Об этом заявил государственный и общественный деятель Умирзак Озганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июне этого года на национальном курултае в Улытау Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики - 25 октября. Это предложение позволило нам вернуть праздник, который не отмечается уже несколько лет. День Республики - это символ исторического шага страны на пути построения государства. В этот день была принята декларация о суверенитете Казахстана. Этот праздник имеет свои традиции празднования», - сказал Умирзак Озганбаев на заседании диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Независимость и политико-правовая трансформация Казахстана» в Сенате.

Он также отметил, что к празднованию национального праздника на достойном уровне должны быть привлечены соответствующие ведомства и специалисты. В этот день должны проводится конкурсы, различные спортивные состязания.

Ранее сообщалось, что председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил фундаментальную роль принятой 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахстана в истории государственности нашей страны. Являющаяся судьбоносным шагом Казахстана на пути к Независимости декларация стала правовой основой государственного суверенитета страны.

«Когда мы говорим о Независимости Казахстана, мы всегда должны подчеркивать роль и значение Декларации о государственном суверенитете. Утверждение Дня Республики национальным праздником – это восстановление исторической справедливости. Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа. Так мы формируем объективное представление о нашей истории», – отметил Маулен Ашимбаев.



