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    Праздники в режиме онлайн: 95 мероприятий пройдут в СКО

    7 Мая 2020, 11:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в праздничные дни проведут 95 культурно-познавательных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году впервые знаменательные даты североказахстанцы будут отмечать в основном в режиме онлайн.

    Руководитель управления культуры, архивов и документации Куралбек Атамуратов на брифинге рассказал, какие мероприятия пройдут в области. Среди них онлайн-мушайра среди местных поэтов СКО, телевизионные версии концертов «Женіс куні», цикл интервью с ветеранами и тружениками тыла «Батырлар».

    «Театры области покажут онлайн-спектакли. Областная библиотека им. С. Муканова проводит прямой эфир «Песни, с которыми мы победили», онлайн-встречи с потомками ветеранов войны, областной конкурс мультимедийных презентаций и видеороликов «Живая память о прошлом». Областная библиотека им. Г. Мусрепова - онлайн-выставки и обзоры книг. Областной историко-краеведческий музей с 4 мая в формате онлайн-демонстрация транслирует сюжеты «Звезда Героя», - сказал К. Атамуратов.

    Программу мероприятий 7 Мая разместили в официальной группе горакимата «Открытый Петропавловск» в социальных сетях. В День защитника Отечества пройдет онлайн-концерт творческих коллективов и солистов городского дома культуры, поэтический альбом «Мы говорим стихами о войне», челлендж среди молодежи «Я – буду защищать Родину» и челлендж спортсменов по показательным выступлениям в режиме онлайн.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Общество
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