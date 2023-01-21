Праздник Весны: в Китае встречают Новый год по лунному календарю

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Жители Китая в ночь на воскресенье встретят Новый год по лунному календарю – «Чуньцзе» (Праздник Весны). Празднование «Чуньцзе» в этом году проходит в условиях снятия социальных ограничений по контролю над распространением коронавируса по всей стране и на фоне возвращения предновогодней суеты допандемийной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с корректировкой противоэпидемических мер наблюдается туристический ажиотаж и значительное увеличение объема межрегионального пассажиропотока.

По данным Министерства транспорта КНР, более 2 млрд поездок совершат жители Китая в период сезонной миграции населения по случаю Нового года по лунному календарю, что составит до 70,3% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

Согласно прогнозам, в период новогодних каникул кассовые сборы по всей стране во время празднования Нового года достигнут почти $900 млн, число бронирований билетов на горнолыжные курорты в провинции Хэйлунцзян (Северный Китай) выросло на 60% в годовом исчислении, а во всех известных ресторанах в таких крупных мегаполисах, как Пекин и Шанхай забронировали почти все столики.

По данным Министерства коммерции КНР, за первые 10 дней января 2023 года объемы розничных продаж потребительских товаров крупных ритейлеров в Китае вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, как заявили на этой неделе в Госкомитете по делам здравоохранения КНР, Китай миновал пиковой период по количеству обращений в поликлиники больных COVID-19. По информации ведомства, число ежедневных пациентов, посетивших медучреждения, достигло пика 23 декабря прошлого года и с тех пор снижается. К 17 января это число снизилось на 94%, что ниже, чем 7 декабря, когда ослабили профилактические меры и социальные ограничения над распространением коронавируса по всей стране.

В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 21 по 27 января. В соответствии с традициями подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю начинается за неделю раньше с так называемого «Малого Нового года», а последовательность действий перед самим торжеством расписана строго по дням.

Конечно, в настоящее время современные граждане КНР не придерживаются этого распорядка. Однако до празднования «Чуньцзе», как правило, принято заниматься уборкой дома и избавляться от всего «старья», что ассоциируется с невезением уходящего года. Взрослые совместно с детьми вырезают красные бумажные узоры, которые вывешиваются на окна, украшают фонарями подходы и подъезды к дому, пишут парные надписи с новогодними пожеланиями и развешивают на дверях дома.

Для жителей и гостей столицы КНР в период праздничной недели бесплатно открыт вход в парки и другие туристические достопримечательности на открытом воздухе, а также введен бесплатный проезд по скоростным шоссейным дорогам в пригородные районы Пекина.

Согласно традициям, в первые три дня после наступления Нового года по лунному календарю нельзя мыть голову и стричь волосы, поскольку это символизирует «потерю богатства», а также по тем же причинам следует не убираться в квартире.

Новый год по лунному календарю наступит 22 января, который пройдет под покровительством кролика. Чествование Нового года в Китае длится на протяжении двух недель и завершается праздником фонарей («Юаньсяоцзе»).

В этом году впервые с начала пандемии Чуньцзе стал для Китая не только по-настоящему Праздником Весны, но и наполнен ожиданиями и надеждой на то, что он придаст импульс восстановлению экономики страны.



Фото: AP Photo/Joshua Paul









