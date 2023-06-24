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    Праздник «Сабантуй» отметили в Астане

    24 Июня 2023, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане на площади у городского акимата отметили народный праздник татар и башкир «Сабантуй», передает МИА «Казинформ».

    Гости праздника приняли участие в различных конкурсах и народных гуляниях, познакомились с традициями и обычаями татарского народа, попробовали национальные блюда. В мероприятии участвовали татарский ансамбль «Дуслык» города Астаны, артисты из Казани и другие.

    Сабантуй - это древний народный праздник, который каждый год отмечается во всем мире и объединяет многие тюркские народы. Он отражает не только первоначальный смысл празднования конца весенней уборки, но и желание сохранить культурное наследие народов, доброжелательность и гостеприимство.

    Подробнее с датами проведения праздника «Сабантуй-2023» в разных городах Казахстана можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Культура Видео Общество
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