Праздник «Сабантуй» отметили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане на площади у городского акимата отметили народный праздник татар и башкир «Сабантуй», передает МИА «Казинформ».

Гости праздника приняли участие в различных конкурсах и народных гуляниях, познакомились с традициями и обычаями татарского народа, попробовали национальные блюда. В мероприятии участвовали татарский ансамбль «Дуслык» города Астаны, артисты из Казани и другие.

Сабантуй - это древний народный праздник, который каждый год отмечается во всем мире и объединяет многие тюркские народы. Он отражает не только первоначальный смысл празднования конца весенней уборки, но и желание сохранить культурное наследие народов, доброжелательность и гостеприимство.

Подробнее с датами проведения праздника «Сабантуй-2023» в разных городах Казахстана можно ознакомиться здесь.