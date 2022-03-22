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    Праздник Наурыз отметили в Лондоне

    22 Марта 2022, 13:45

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Впервые с начала пандемии коронавируса в британской столице отметили Наурыз в офлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Разнообразие казахской культуры и искусства было представлено на праздновании Наурыза, организованном Казахским студенческим обществом Университетского колледжа Лондона при поддержке Посольства Казахстана в Великобритании. Представители Азербайджана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также уйгурская диаспора приняли участие в Центральноазиатском весеннем фестивале, гостями которого стали тысячи жителей и гостей британской столицы.

    В рамках праздничного концерта представители Посольства Казахстана исполнили казахские народные песни, а также известные современные композиции. На национальном стенде были представлены ювелирные изделия, национальная одежда, предметы быта, блюда национальной кухни, а также книги и брошюры об истории, культуре и современности Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Великобритания Наурыз
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