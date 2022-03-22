Праздник Наурыз отметили в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Впервые с начала пандемии коронавируса в британской столице отметили Наурыз в офлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Разнообразие казахской культуры и искусства было представлено на праздновании Наурыза, организованном Казахским студенческим обществом Университетского колледжа Лондона при поддержке Посольства Казахстана в Великобритании. Представители Азербайджана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также уйгурская диаспора приняли участие в Центральноазиатском весеннем фестивале, гостями которого стали тысячи жителей и гостей британской столицы.

В рамках праздничного концерта представители Посольства Казахстана исполнили казахские народные песни, а также известные современные композиции. На национальном стенде были представлены ювелирные изделия, национальная одежда, предметы быта, блюда национальной кухни, а также книги и брошюры об истории, культуре и современности Казахстана.