Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы сегодня отмечают один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курбан айт – исламский праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. То есть, Курбан айт наступает на 10 день 12-го месяца Зуль-Хиджа. Согласно календарю Хиджры, начало месяца Зульхиджи 1443 года выпадает на 30 июня, а день Арафы соответствует 8 июля. 9 июля – первый день Курбан айта.

В мечетях страны сегодня утром состоится Айт намазы.

В течение трех дней после намаза Курбан айт, мусульмане совершают жертвоприношение.

Граждане, имеющие финансовую возможность, в первый день праздника приносят в жертву барана либо другое животное.

Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а следующую треть мяса раздают родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении.

В этом году для удобства жителей, жертвоприношение осуществляется в офлайн и онлайн-форматах. Так, для казахстанцев запущен сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.

Намеревающиеся совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать в онлайн-режиме жертвенное животное и перевести необходимые средства на указанные реквизиты. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или семь человек вместе.

Вместе с тем, определены пункты жертвоприношения скота на Курбан айт.

Как ранее сообщалось, что жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8:00 до 18:00 часов.

В ряде регионов опубликовано постановление главного санитарного врача об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период празднования Қурбан айта. Согласно документу организация и проведение забоя осуществляется только в местах, определенных местными исполнительными органами для проведения жертвоприношения.



