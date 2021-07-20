Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня отмечается один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. В этом году он пройдет с 20 по 22 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курбан айт – исламский праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. То есть, Курбан айт наступает на 10 день 12-го месяца Зуль-Хиджа.

В дни празднования Курбан айта обычно верующие посещают мечеть, где читается специальный айт-намаз. Кроме того, в этот день близким родственникам дарят подарки, навещают родственников, собираются за праздничным дастарханом.

В мусульманской традиции Курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу. Мусульмане, имеющие возможность, в первый день праздника режут барана либо другое жертвенное животное, таким образом, совершается символическое жертвоприношение на Курбан айт. Желательно, чтобы жертвенное животное было крупным и упитанным. В нем не должно быть изъянов, которые отражаются на количестве и качестве мяса.

Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а следующую треть мяса дарят родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении.

В прошлом году в связи с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане не проводился праздничный Айт намаз на праздник Курбан айт. Мечети по всей стране были закрыты из-за распространения коронавируса. Впервые в Казахстане запустили проект по совершению обряда жертвоприношения онлайн – верующие могли заказать услугу, не выходя из дома. Отметим, что в 2021 году на праздник Ораза айт разрешили совершение праздничной молитвы во дворах мечетей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

В этом году в специально отведенных местах для жертвоприношения в дни Курбан айта будет запущено мобильное приложение «Ashyq». В частности, к алтарям не допускаются граждане со статусами: «красный» и «желтый», допускаются только граждане со статусами: «синий», «зеленый».

Вчера на рабочем совещании с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам по поводу празднования Курбан айта.

«Завтра начинается священный для всех мусульман праздник Курбан айт. В стране сложилась сложная ситуация. Поэтому мы должны избегать массового скопления людей в местах для жертвоприношения», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Еще хуже - мы можем усугубить ситуации. Правительство и акимы должны держать этот вопрос на особом контроле. Во время Курбан айта необходимо максимально обеспечить безопасность», - отметил Президент страны.

Как рассказал председатель Духового управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Наурызбай кажы Таганулы, в этом году проведение обряда жертвоприношения будет осуществляться двумя способами. Первый способ: проведение онлайн и офлайн в «желтой» и «зеленой» зонах со строгим соблюдением санитарных правил на местных бойнях, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Второй способ: в условиях пандемии в «красных» регионах страны, используя опыт прошлого года, проведут обряд жертвоприношения в соответствии с принципом «представительства» в шариате qurban2021.kz реализация через сайт только в онлайн-режиме. Сайт qurban2021.kz будет работать вплоть до третьего дня Курбан-айта – до 22 июля. Граждане, желающие пожертвовать, могут подать свои заявки в этот период.

В столице страны – в Нур-Султане согласно постановлению главного государственного санитарного врача города жителям запретили проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айта, в том числе на дому. Наряду с этим, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей. Жертвоприношение будет организовано и проведено в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив массовое скопление людей.

Также как и в прошлом году, казахстанцев призвали отметить Курбан айт в узком семейном кругу. Ведь, самое важное – с чистыми и благими намерениями встретить и праздновать Курбан айт, не забывать о мерах предосторожности и заботиться не только о своем здоровье, но и о благополучии окружающих.