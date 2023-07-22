Праздник Холи прошел в женской колонии Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В учреждении №32 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау провели необычный досуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС областей.

Фестиваль красок или, как его называют во многих странах мира - Праздник Холи, в первую очередь — это заряд хорошего настроения и эмоциональной разрядки для осужденных женщин. Ежедневная рутина и повседневные дела не всегда позволяют увидеть все разнообразие красок окружающего мира, а данный фестиваль помог разукрасить будни осужденных.

«Идея провести такое мероприятие пришла психологической службе нашего учреждения, главной целью было дать возможность нашим женщинам позитивно выплеснуть свои эмоции и разнообразить свой досуг» - рассказывает заместитель начальника Алтынгуль Мизанбекова.