Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Праздник Холи прошел в женской колонии Карагандинской области

    22 Июля 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В учреждении №32 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау провели необычный досуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС областей.

    Фестиваль красок или, как его называют во многих странах мира - Праздник Холи, в первую очередь — это заряд хорошего настроения и эмоциональной разрядки для осужденных женщин. Ежедневная рутина и повседневные дела не всегда позволяют увидеть все разнообразие красок окружающего мира, а данный фестиваль помог разукрасить будни осужденных.

    «Идея провести такое мероприятие пришла психологической службе нашего учреждения, главной целью было дать возможность нашим женщинам позитивно выплеснуть свои эмоции и разнообразить свой досуг» - рассказывает заместитель начальника Алтынгуль Мизанбекова.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Карагандинская область Пенитенциарная система Курултай Общество Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 40 литров алкоголя пытались перебросить в тюрьмы ВКО
    Насильники в половине случаев избегают тюремного заключения в Великобритании
    Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области: его задержали
    Казахстан занял гран-при на I Международном фестивале циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау