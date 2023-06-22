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    Праздник драконьих лодок «Дуаньу» отмечают в Китае

    22 Июня 2023, 07:45

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Жители Китая отмечают праздник драконьих лодок «Дуаньу», который приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю. В связи с этим в праздничные дни с 22 по 24 июня десятки миллионов граждан КНР отправятся в туристические поездки по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По оценкам Китайской академии туризма, во время праздника «Дуаньу» будет совершено 100 млн поездок, а туристические расходы составят 37 млрд юаней (около $5,2 млрд). Популярными туристическими направлениями являются города: Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Циндао и другие.

    По прогнозам корпорации «Китайские железные дороги», в эти короткие праздничные дни по железным дорогам страны будет осуществлено около 71 млн пассажирских поездок. Пик пассажиропотока придется на четверг, в этот день железные дороги Китая перевезут около 16 млн пассажиров.

    Традиционно праздник «Дуаньу» сопровождается гонками на лодках-драконах и приготовлением «цзунцзы» - лакомства из клейкого риса с разнообразной начинкой, завернутые в листья бамбука и по форме напоминающие треугольник.

    В течение трех дней в городах и селах Китая будут проходить выступления, народные игры и ярмарки.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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