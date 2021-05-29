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    Праздник для воспитанников акмолинского детдома устроили транспортные полицейские

    29 Мая 2021, 05:05

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня защиты детей сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК поздравили с праздником около 70 воспитанников специального комплекса «Детский сад-школа-интернат» села Урюпинки Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции департамента Жайлау Бекмырза поздравил воспитанников детского дома с наступающим праздником, пожелав им здоровья, ясного неба над головой и исполнения всех заветных желаний.

    «Светлое и прекрасное будущее наших детей начинается с теплой заботы о них. Мы, старшие, должны сделать все возможное, чтобы завтра, когда дети вырастут, они вспоминали о своем прекрасном и беззаботном детстве», - сказал Ж. Бекмырза.

    Транспортные полицейские вручили детям в подарок надувные плавательные бассейны для летнего отдыха, игровые столы, спортивные игровые принадлежности и игрушки, а также сладости и соки. Кроме того, для поддержания чистоты вокруг школы-интерната стражи порядка подарили газонокосилку.

    Получив подарки, дети поблагодарили полицейских за настоящий праздник.

    «Сегодня для нас был прекрасный день. Я верю, что наши летние каникулы пройдут так, как мы мечтали. Когда я вырасту, я хочу стать полицейским, надев такую же форму, как и эти люди», - поделился девятилетний Дима.

    Директор детского дома Юлия Алдажарова поблагодарила гостей и вручила им благодарственное письмо.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Благотворительность Общество
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