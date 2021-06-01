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    Праздник для детей организовали военнослужащие в Алматы

    1 Июня 2021, 21:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Военнослужащие десантно-штурмовых войск организовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дети побывали в военно-историческом музее, на праздничном концерте и уроке мужества.

    Главным экскурсоводом в музее для них стала внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

    Детям рассказали о подвигах казахстанцев во время Великой Отечественной войны, а также участии в операциях в составе воинского контингента в Афганистане.

    После все присутствующие окунулись в мир музыки, танцевальных выступлений и театрализованных представлений в исполнении воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и ансамбля филиала Национального военно-патриотического центра ВС РК в Алматы.

    «Важно стремиться сделать детей счастливыми, чтобы в будущем они стали достойными гражданами нашей страны. Для этого мы проводим большую работу», – рассказала руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих управления командующего десантно-штурмовыми войсками Диляра Жанысова.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Армия
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