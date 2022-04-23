Праздник детей отметили в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Каждый год 23 апреля в Турции повсеместно отмечается день национального суверенитета и детей. В стране данный праздник считается официальным выходным днем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

До недавнего времени история возникновения праздника была немного подзабыта, существовали разные версии происхождения этого торжества. Однако точно известно, что 23 апреля объединил в себе сразу несколько событий.

В 1920 году в этот день был сформирован турецкий парламент - Великое национальное собрание Турции (ВНСТ). А на год позже в соответствии с принятым законом 23 апреля стал первым национальным праздником в стране. Его так и называли «Национальный праздник 23 апреля». В тот период Турция еще была султанатом и только после 1923 года, когда страна была провозглашена Турецкой Республикой, праздник начали отмечать, как день национального суверенитета. Сам праздник детей был учрежден только в 1927 году первым президентом республики М. Ататюрком. С этого времени 23 апреля в Турции стали считать Праздником национального суверенитета и детей. Так в этой стране уже официально появился новый значимый для турецкого народа день.

Раньше на праздник детей организовывали детские балы и с 23 по 30 апреля объявлялась неделя детей. После 1933 года, когда М. Ататюрк пригласил к себе детей для беседы была заложена новая традиция и в этот день стали устраивать массовые праздничные выступления на площадях и стадионах.

Сегодня в Турции на детский праздник проводятся официальные и торжественные мероприятия, которые проходят в Анкаре у мавзолея Аныткабир, а в других городах у памятников М. Ататюрку. Центры городов, школы и другие общественные места в Турции к празднику украшаются портретами основателя республики, флагами и воздушными шарами. Представители правительства посещают учебные заведения и поздравляют детей. А самих детей наряжают и одевают в красно-белую одежду под цвет государственного флага. Местные жители говорят, что есть даже такая традиция, когда дети на один день могут занять должность взрослых людей в государственных учреждениях, министерствах и ведомствах. Там они могут обсуждать насущные проблемы государства и общества, принимать участие в конференциях.

Для детей дошкольного возраста праздник 23 апреля лишний повод получить сладости и подарки. Незадолго до начала праздника во многих магазинах проходят предпраздничные распродажи игрушек, сладостей и детских книжек. Зачастую скидки достигают 50%.



