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    Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане

    9 Мая 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в честь 77-й годовщины Дня Победы запустят праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Фейерверк запустят с набережной реки Есиль сегодня, в 22:00.

    Длительность салюта составит 10-12 минут, а количество выстрелов не менее трех тысяч.

    Для жителей города также организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как офлайн, так и онлайн.

    В студенческом парке также организован концерт для ветеранов и всех желающих. Праздничный концерт, где можно послушать полюбившиеся песни, будет проходить до 14 ч.

    Также сегодня состоится онлайн-акция «Победители. Батырларға тағзым», посвященная памяти казахстанских ветеранов ВОВ и Дню Победы.

    Кроме того, в дни празднования Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд «Славы» на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу «Отан ана» и памятникам Героям войны – Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.

    В Театре кукол покажут сказку «Солдатский котелок», а музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы «Біз Жеңістің ұрпағымыз!».

    Столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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