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    Праздничный намаз Ораза айт будет проводиться по всей стране во дворах мечетей

    12 Мая 2021, 07:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, с заходом солнца, и в течение дня 13 мая мусульмане будут отмечать праздник Ораза айт (Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного месяца Рамазан), передает МИА «Казинформ.

    Как заявило Духовное управление мусульман Казахстана, праздничный намаз Ораза айт будет проводиться по всей стране во дворах мечетей (разрешено постановлением местных главных санитарных врачей).

    «Самое главное, мы призываем мусульманское сообщество обратить внимание на следующие меры предосторожности: носить маски, совершать омовение из дома, не обмениваться рукопожатием после намаза, покинуть территорию мечети сразу после окончания намаза, не приводить несовершеннолетних на коллективный намаз, больным и женщинам воздержаться от посещения намаза», - говорится в заявлении ДУМК.

    После 70-ти дней после Ораза айт наступит еще один главный мусульманский праздник - Курбан айт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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