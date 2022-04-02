Праздничный концерт в честь 100-летия Розы Баглановой состоялся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой порадовала зрителей жителей и гостей города Кокшетау большим праздничный концертом «Қазақ деген халықтың еркесімін». Долгожданное событие состоялось в честь 100-летия Народной артистки СССР и Казахстана Розы Тажибаевны Баглановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р.Баглановой.

Во дворце культуры «Кокшетау» прозвучали всеми любимые песни «Ах, Самара – городок», «Әдемі-ау», «Бәрінен де сен сұлу», «Сәулем-ай», «Іңкәрім-ай», «Ақтамақ», «Сыр гүлі», которые исполняла когда-то Роза Багланова. В этот вечер эти шедевры зазвучали по-новому в исполнении артистов Қазақконцерта.

На сцене выступили известные исполнители: Ерлан Рыскали, Азамат Жылтыркозов, Ардак Балажанова, Клара Толенбаева, Ерболат Шалдыбеков, Бибигуль Жанузак, Аскар Мукият и другие артисты. Также своим искусством порадовал Государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» под художественным руководством Бауыржана Актаева.

Публика высоко оценила выступления артистов, отблагодарив их восторженными овациями. По словам многих зрителей, после долгой пандемии и строгих карантинных мер, такие яркие концерты дарят вдохновение и хорошее настроение.

Как отметил официальный представитель ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Еламан Төлепберген, официальное начало празднования 100-летнего юбилея Розы Баглановой стартовало в именно в Қазақконцерте.

«В прошлом году нашей концертной организации было присвоено имя Розы Баглановой, и в этом году мы одни из первых начали осуществлять новые проекты в честь юбилея Розы Тажибаевны. Наша цель – обеспечить общедоступность новых концертов в регионах страны, укрепить связи в сфере искусства с региональными концертными организациями. В этом месяце гастроли Қазақконцерта в честь 100-летия Розы Баглановой продолжатся в Петропавловске, Павлодаре и Караганде. Тем самым, мы хотим внести свой вклад в увековечивание памяти великой певицы», - поделился Еламан Төлепберген.

Напомним, в прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по увековечиванию памяти великой певицы. В соответствии с этим в 2021 году Государственной концертной организации «Қазақконцерт» присвоено имя Розы Баглановой. 100-летие легендарной певицы включено в Международный календарь памятных дат 2022-2023 гг. ЮНЕСКО. Официальное начало празднование юбилея стартовало 1 марта в столице. Данное мероприятие, инициированное Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, носит массовый характер, и в течение года будет проводиться во всех регионах страны.

Так, в столице состоялась премьера мюзикла «Роза Бағланова».

Фото: qazaqconcert.kz