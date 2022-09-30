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    Праздничным концертом отметят День учителя в Астане

    30 Сентября 2022, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первое воскресенье октября в Казахстане отмечают День учителя. В этом году праздник выпадает на 2 октября. В столичном управлении образования рассказали, как в Астане будут чествовать педагогов, передает официальный сайт городского акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В честь Дня учителя 4 октября в Астане состоится праздничный концерт, посвященный педагогам города, сообщил на брифинге в акимате заместитель руководителя управления образования столицы Серик Адильбаев.

    Цель мероприятия - популяризация профессии учителя, повышение статуса педагога в обществе, оценка и уважение труда педагогов.

    «Планируется, что в праздничном концерте примут участие сотрудники организаций образования, учителя, педагоги-ветераны, общественные деятели, представители акимата города Астаны, родительские объединения, СМИ. Ожидается, что будут награждены учителя, ученики которых стали победителями предметных олимпиад международного, республиканского, городского уровней и были признаны лучшими в творческих, спортивных соревнованиях. Эти педагоги награждаются нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный работник образования РК», - сообщил С.Адильбаев.

    Во время праздничного концерта победителям конкурса «Лучший педагог» - Алле Король (Колледж общественного питания и сервиса), Алме Нурекеновой ( ШГ №2), Лауре Шоразовой (СШ №26) и Гулшаре Дуйсеновой (Лицей №82) – вручат дипломы управления образования города и денежные сертификаты.

    Программа вечера поделена по разделам: «Все начинается с детства», «Учитель наций», «Призвание-Учитель», «Твои навыки - Твое будущее» и заканчивается Манифестом Учителя. На концерте будет транслироваться видеоролик, снятый из жизни учителей, выступят звезды эстрады.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Образование Дата
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