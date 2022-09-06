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    Праздничные выходные стали самыми смертоносными в США

    6 Сентября 2022, 15:08

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Насилие с применением огнестрельного оружия прокатилось по крупным городам США в праздничные выходные. 15 человек были убиты и десятки получили ранения в результате беспорядков в День труда в Чикаго и Филадельфии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Полиция Чикаго сообщила, что 7 человек были убиты в результате нападений с применением огнестрельного оружия и по меньшей мере 44 были ранены в период с пятницы по субботу.

    В Филадельфии, которую прозвали городом братской любви, в праздничные выходные произошел всплеск вооруженного насилия. В течение 72 часов было застрелено 27 пострадавших от огнестрельных ранений, из которых 8 человек погибли.

    В этом году в Филадельфии было совершено 364 убийства (данные на 4 сентября - прим. ред.), а с начала года года и по 28 августа произошло колоссальное количество перестрелок - 2 440.

    Критики отметили, что количество перестрелок и смертей от огнестрельного оружия резко возросло в таких городах, как Чикаго и Филадельфия, где прогрессивные законодатели и городские власти призвали сократить финансирование полиции.

    Фото: english.news.cn

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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