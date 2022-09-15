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    Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в восьми районах Алматы

    15 Сентября 2022, 19:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в восьми районах Алматы 17 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Концерты, выставки и другие познавательно-развлекательные мероприятия пройдут в:

    - Алатауский район – атлетическая деревня, время: 11:00 часов;

    - Алмалинский район – парк Ганди, время: 11:00 часов;

    - Ауэзовский район – Family Park, время: 11:00 часов;

    - Бостандыкский район – ТРЦ «Mega Alma-Ata», Розыбакиева, 247А, время: 11:00 часов;

    - Жетысуйский район – парк Гульдер, время: 11:00 часов;

    - Медеуский район – площадь перед Академией наук, время: 12:00 часов;

    - Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 347/2, время: 11:00 часов;

    - Турксибский район – парк им. Сейфуллина, время: 11:00 часов.

    Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь дня города пройдут с 16 по 18 сентября. Жителей и гостей ждут концерты, ярмарки, фестивали и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких локациях: парк Первого Президента, площадь Абая, улицы Панфилова и Жибек Жолы, площадь перед КазНАТОБ им. Абая, площадь Астана и ледовый дворец «Алматы Арена».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Общество День города
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