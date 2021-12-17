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    Праздничные мероприятия к 30-летию Независимости РК прошли в Монголии

    17 Декабря 2021, 05:30

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Посольство РК в Монголии организовало ряд мероприятий совместно с кандасами - жителями Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Так, в Университете «Идэр» открылся кабинет по изучению казахского языка, литературы и культуры. Проект реализован Посольством Казахстана совместно с фондом «Отандастар», неправительственной организацией «Жерлестер Алкасы Баян-Ульгийского аймака в Улан-Баторе» и Университетом «Идэр». Во время торжественного открытия посол Казахстана Жалгас Адилбаев выразил признательность руководству университета «Идэр» и кандасам за неоценимый вклад в популяризацию казахского языка и культуры, заявил о готовности оказать содействие в обеспечении необходимыми учебно-методическими материалами. В свою очередь, депутат Великого Хурала Монголии, член Казахстанско-монгольской межпарламентской группы Булан Бейсен отметил важность культурно-гуманитарного сотрудничества, образовательного обмена между двумя странами для укрепления двусторонних связей. Казахский язык будет преподаваться на регулярной основе, бесплатно, для всех желающих. Вместе с тем, совместно с неправительственной организацией «Ел бірлігі» организовано музыкальное поздравление ко Дню Независимости нашей страны в Казахском культурном центре города Налайх. Группа домбристов исполнила музыкальные произведения известных казахстанских композиторов.

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    МИД РК Культура Соотечественники Монголия 30 лет Независимости
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