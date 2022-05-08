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    Праздничные концерты прошли на нескольких площадках столицы

    8 Мая 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сразу на нескольких площадках состоялись праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Центрами притяжения горожан стали монумент Байтерек, студенческий парк, пешеходная зона Demalys promenade, Аллея писателей и амфитеатр.

    У монумента Байтерек свои лучшие хиты для астанчан исполнили звезды казахстанской эстрады - Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Ибрагим Ескендир, Асылхан Шалкаров. Кроме того, удивили публику яркие номера в интерпретации артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, театра Nomad City Hall, духового оркестра Министерства обороны.

    Формат open air выступлений интересен тем, что публика становится ближе к исполнителям. Меломаны смогли насладиться звучанием композиций в разных жанрах, таких как классика, народное пение и джаз.

    «Поздравляем наших граждан с таким замечательным праздником - Днём защитника Отечества. Желаю всем успехов и здоровья!», - поделилась жительница столицы Зарина Божакова.

    На импровизированную сцену студенческого парка вышли творческие коллективы Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, эстрадно-джазовый оркестр «Жiгер», шоу барабанщиков Royal и ансамбль домбристов.

    Хедлайнерами концерта, организованного на территории пешеходной зоны Demalys promenade, стали Арман Куандыков, Бейбит Корган, артисты Музыкального театра юного зрителя и государственного театра танца «Наз». Кроме того, специально для юных зрителей выступил столичный цирк.

    «Сегодня такой замечательный день! Поздравляю всех с праздником, с Днём защитника Отечества. Пусть наша страна процветает, желаю всем мира и добра», - сказал житель города Куаныш Ерзатулы.

    На Аллее писателей же прозвучали казахские народные песни и классические композиции на современный лад. Музыкальный сюрприз приготовили артисты общественного объединения «Астана мәдениет» и эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

    «Мы представили любимые песни наших слушателей», - рассказал художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Ержан Исин.

    Прекрасное настроение подарили горожанам молодые артисты Национального военно-патриотического центра РК у столичного Амфитеатра.

    «Нам очень понравился концерт. В нашем городе много талантливых певцов и музыкантов. Программа музыкального вечера подобрана очень удачно. Мы с друзьями вспомнили патриотические песни, посвященные героическим подвигам наших предков», – поделился житель столицы Нурлан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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