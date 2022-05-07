Праздничную программу подготовили для жителей и гостей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в столице организован ряд праздничных мероприятий, в рамках которых уже проводятся чествования ветеранов войны и тружеников тыла. Празднования организуют во всех районах и жилых массивах города, а также на открытых площадках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Накануне столичных ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы поздравил военный оркестр, который заезжал на автобусе во дворы, где живут ветераны.

6 мая в 17:00 ко Дню защитника Отечества на сцене городского Амфитеатра с концертной программой выступят Казахский оркестр и солисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В этот патриотический праздник прозвучит казахская традиционная и академическая музыка. Музыкальные поздравления прозвучат в исполнении Казахского оркестра и солистов − заслуженных деятелей Республики Казахстан Светланы Айтбаевой, Сундета Байгожина, Арайлым Рахымқызы, Естая Мұқашева, лауреатов международных и республиканских конкурсов Беріка Омарова, Айгерім Нартүйе. Вечер украсит своим выступлением ансамбль народного танца «Шалкыма» под руководством кавалера ордена «Курмет», деятеля культуры Абдурасула Есекеева.

7 мая на территории Demalys Promenade пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества и Дню Победы среди учащихся общеобразовательных школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 335 м, состоящую из 14 этапов.

В этот же день традиционно на пяти площадках столицы пройдут концерты с участием артистов и творческих коллективов города. Мероприятия состоятся в парке Студенческий с 18:00 до 20:00 часов, на Аллее писателей с 18:00 до 20:00 часов, Demalys Promenade с 18:00 до 22:00 часов, у монумента «Байтерек» с 18:00 до 22:00 часов.

Также с 17:00 до 18:30 часов в Амфитеатре Национальным военно-патриотическим центром ВС РК будет организован концерт «Қуатты армия – қуатты Қазақстан». В программе – выступления центрального военного оркестра и ансамбля.

Дворец «Жастар» в своих аккаунтах в соцсетях в праздничные дни 8-10 мая проведет онлайн-проект «Подвиг героя».

Урок мужества «Памяти павших будьте достойны!» состоится 6 мая в детской библиотеке №4, 11 мая урок патриотизма «Қармен жуылған қан» организует в честь праздника массовая библиотека №4.

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы «Біз Жеңістің ұрпағымыз!». Столичный цирк в честь знаменательных дат подготовил для зрителей специальную цирковую программу.

Театр кукол в праздничные дни с 6 по 9 мая представит сказку «Солдатский котелок».

7 мая в Государственном академическом русском театре драмы им.Горького днем покажут сказку Сергея Астраханцева «Братец Лис и братец Кролик», вечером – музыкально-поэтическую композицию «Чем дальше мы уходим от войны…».

Между тем в репертуаре театра «Жастар» 6 мая можно посмотреть музыкально-поэтический спектакль «Қанаттылар», 7 мая – постановку «Жанарымдағы жалғыз әуен», 8 мая – драму «Ғашықтар».

На сцене Nomad City Hall 9 мая покажут драму Дулата Исабекова «Тыныштық күзетшісі».

Вместе с тем в дни празднования Дня Победы традиционно проведут церемонии возложения цветов, гирлянд «Славы» на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу «Отан ана» и памятникам Героям войны – Талгату Бегельдинову, Рахимжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.

Как сообщалось ранее, ко Дню Победы 18 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Нур-Султане, выплатили по миллиону тенге.



