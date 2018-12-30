-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:00 134
-
-
-
12:17 152
-
-
-
-
-
-
10:46 301
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31 257
-
-
-
вчера 22:35 345
-
-
-
вчера 21:41 356
-
-
вчера 21:05 488
-
-
-
вчера 20:01 351
Праздничная программа ждет жителей и гостей столицы в Новый год
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа, передает официальный сайт акимата.
Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан Шатыр», Ботанический сад:
До 17 февраля (13:00-20:00) - цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land; 31 декабря (21:00-3:00) - новогодняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.
Столичный цирк:
До 7 января в субботу и воскресенье (16:00) - новогодняя цирковая программа «Птица счастья».
Дворец Независимости:
31 декабря (10:00-18:00) - выставка современного искусства «Движение в пространстве»; 31 декабря (10:00-18:00) - выставка молодежного объединения Союза художников «Менің елім - Мәңгілік ел»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) - персональная выставка С. Махамбетова «Баллада гор и степей»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) - выставка «Антиквариат».
Астана Опера:
31 декабря (17:00) - концерт «Астана Опера» поздравляет»; 5 января (12:00) - К. Сен-Санс, «Карнавал животных», зоологическая фантастика.
Театр кукол:
1-6 января (12:00, 14:00 (сб, вс) - «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь» (новогодняя сказка от Дедушки Мороза). Дворец «Жастар»: 5 января (10:00) - VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Феерия». Ледовый каток «Акбулак»: 5 января (10:00-11:00, 17:00-18:00) - спортивные мероприятия в ледовых городках.
- Акмолинский школьник получил велосипед за новогодний костюм «Рухани жаңғыру»
- Сколько тратят казахстанцы в новогодние праздники
- «Астану» официально покинул Саян Хамитжанов
- 20 новых автомашин вручили акмолинским полицейским
- 80 очередников получили ключи от новых квартир в Астане
- В Туркестане чествовали молодых специалистов-новобрачных
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана