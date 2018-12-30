Праздничная программа ждет жителей и гостей столицы в Новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидает насыщенная программа, передает официальный сайт акимата.

Городская площадь, территория у ТРЦ «Хан Шатыр», Ботанический сад:

До 17 февраля (13:00-20:00) - цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land; 31 декабря (21:00-3:00) - новогодняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Столичный цирк:

До 7 января в субботу и воскресенье (16:00) - новогодняя цирковая программа «Птица счастья».



Дворец Независимости:

31 декабря (10:00-18:00) - выставка современного искусства «Движение в пространстве»; 31 декабря (10:00-18:00) - выставка молодежного объединения Союза художников «Менің елім - Мәңгілік ел»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) - персональная выставка С. Махамбетова «Баллада гор и степей»; с 31 декабря по 6 января (10:00-18:00) - выставка «Антиквариат».



Астана Опера:

31 декабря (17:00) - концерт «Астана Опера» поздравляет»; 5 января (12:00) - К. Сен-Санс, «Карнавал животных», зоологическая фантастика.



Театр кукол:

1-6 января (12:00, 14:00 (сб, вс) - «Проделки ведьмы в Новогоднюю ночь» (новогодняя сказка от Дедушки Мороза). Дворец «Жастар»: 5 января (10:00) - VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Феерия». Ледовый каток «Акбулак»: 5 января (10:00-11:00, 17:00-18:00) - спортивные мероприятия в ледовых городках.