Праймериз: за нарушение правил голосования наказаны члены Nur Otan в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается онлайн-голосование на праймериз «Nur Otan». За места в партийных списках борются 10 076 кандидатов. Выбрать лучших из них могут только члены этого политического объединения. Для этого в информационной системе «Праймериз» прошли авторизацию 728 879 человек, передает МИА «Казинформ».

После полуночи 1 октября 2020 года, стартовой даты для голосования, за четыре часа в информационную систему «Праймериз» обратилось около 50 тысяч партийцев. В середине дня одномоментная нагрузка на ИС достигала более 76 тысяч запросов. Большой наплыв пользователей в систему привел к временной задержке обработки данных. Но в течение дня ситуация выправилась, что было видно по динамике голосования.

Широкая информационная кампания по популяризации внутрипартийных выборов сделала известным сайт primaries.kz не только среди членов партии, но сторонних пользователей. Это стало еще одной причиной сильной нагрузки на систему.

Тем не менее, информация о каждом проголосовавшем сохраняется в системе, и результаты будут отражены после обработки данных. Изначально в партии просчитали такие риски. Поэтому для голосования было выделено почти трое суток – с 1 по 3 октября 2020 года. Поэтому проголосовать смогут все члены партии. Так как голосование рейтинговое, избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов, внесенных в бюллетень на сайте.

В первый день голосования не обошлось без нарушений. Так Комитет партийного контроля отреагировал на сигнал о том, что директор одной из школ в Туркестанской области, принуждала учителей проголосовать за определенных кандидатов праймериз, в том числе и своего супруга. За грубое нарушение Правил голосования руководитель учебного заведения будет исключена из рядов «Nur Otan», а ее супруг уже снят с предвыборной гонки. Ранее Комитет партийного контроля выявил попытку организации массового голосования в Акмолинской области.

Результаты голосования будут известны 5 октября. Лидеры праймериз, заработавшие высокие рейтинги и желающие идти на областные маслихаты и выше должны будут пройти этапы дебатов в районных и областных конференциях партии соответственно.

Отметим, что избиратели могут выбрать один из форматов для голосования: сайтprimaries.kz, участок для голосования либо мобильное приложение для смартфонов. В местах, где существует проблема с интернетом, для голосования будут использоваться традиционные бюллетени. В целом, первые дни голосования доказали успешность праймериз – «Nur Otan» смогла мобилизовать своих членов и активных казахстанцев.



