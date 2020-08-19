Праймериз является отражением демократических процессов в стране - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Председатель Жамбылского областного филиала партии «Nur Otan», аким области Бердибек Сапарбаев на своей официальной странице в Faceboоk обратился к жителям региона по случаю начала проведения праймериза – внутрипартийного отбора, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Казахский народ, с честью вышедший из горнила минувших веков, и в годы независимости испытал немало трудностей. А в последнее время мы боремся с невидимым врагом, нависшим над всем мировым сообществом. Но благодаря предпринятым оперативным мерам и системной работе ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране постепенно стабилизируется.

В этой связи мы выражаем огромную благодарность и признательность специалистам здравоохранения, активистам благотворительного движения и всем гражданам, строго соблюдавшим меры безопасности и поставившим заслон пандемии.

Тем временем жизнь продолжается. Для достижения наших стратегических целей важно задействовать и политические рычаги.

Общеизвестно, что с 17 августа в стране начались внутрипартийные выборы – праймериз. В этой связи Елбасы, председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев, отметив важность этого события, выступил с Обращением народу Казахстана. Он выразил уверенность в том, что праймериз будет способствовать конкурентному отбору, поиску свежих идей и проектов. Социальный лифт, впервые применяемый в истории независимого Казахстана, является отражением демократических процессов внутри партии и страны. Следуя постулату «Сильный лидер – сильная партия», в конкуренцию вступят достойные кандидаты, между которыми развернется открытый и полезный диалог по насущным проблемам современного развития общества.

Все это будет способствовать становлению системной партийной политики и, без сомнения, выведет на новый уровень работу первичных партийных организаций.

Праймериз, инициированный Елбасы, под лозунгом «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем», - это важное событие. Оно является реальным подтверждением программы демократического возрождения партии.

Жамбылский областной филиал партии уже несколько месяцев ведет подготовку, чтобы на достойном уровне провести это мероприятие. С этой целью подготовлен комплексный план, сформирован состав оргкомитета и комиссий. По разъяснению правил проведения праймериза проведено 15 семинаров, соответствующие рекомендации даны первым заместителям председателей районных (городского) филиалов партии, членам организационного комитета.

Сегодня в регионе имеется 266 первичных партийных организаций, насчитывающих в своих рядах около 55 тысяч членов.

С учетом карантина голосование пройдет в онлайн-режиме и в традиционном формате. Онлайн-голосование состоится в период с 1 по 3 октября, а традиционное голосование – 3 октября.

Для проведения традиционного голосования подготовлено 177 мест.

Тем самым в регионе созданы все условия для проведения праймериз. Уже в первые дни этой политической кампании определились 33 претендента.

Мы призываем всех патриотов, людей инициативных и ответственных принять активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!» - говорится в обращении главы региона.



