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    Праймериз: в Туркестанской области начался этап голосования

    1 Октября 2020, 12:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане начался этап голосования праймериз партии «Nur Otan». В Туркестанской области общественность также принимает активное участие в онлайн-голосовании. Туркестанцы, которые намерены пополнить кадровый резерв, сильными, инициативными гражданами, начали голосовать 1 октября с 00:00 часов, передает МИА «Казинформ».

    По информации Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», на сегодня в важном политическом событии от всех городов и районов участвуют 1076 кандидатов. В том числе от первичных партийных организаций выдвинуто 207 (19,2%), самовыдвиженцы – 869 (80,8%), женщины – 353 (32,8%), молодежь – 312 (28,9%). В среднем по области на одно место пришлось по 4 человека. Всего в областном и местных маслихатах есть 320 мест.

    Планируется, что в голосовании, которое пройдет с 1 по 3 октября, примут участие 78262 члена партии, которые входят в 245 первичных партийных организаций. В городах и районах области определено 209 мест для голосования. В 170 из них голосование пройдет в онлайн формате, в 39 - с помощью бумажных бюллетеней.

    Из 78262 членов партии 68183 (87,1%) будут голосовать онлайн, 10079 (12,3%) - с помощью бумажных бюллетеней. Места, где голосование будет проходить в онлайн-формате, обеспечены около 600 компьютерами. В ходе праймериз областной, районные и городские филиалы партии провели авторизацию около 77 тысяч граждан. С 14 по 30 сентября проведено 233 дебатов. В области финальный этап праймериз проходит на высоком уровне. Завершится голосование 3 октября в 14:00.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Нур Отан
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