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    Праймериз: свой выбор сделали 12 тысяч партийцев Туркестанской области

    1 Октября 2020, 21:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области набирает обороты голосование в рамках праймериз партии «Nur Otan». По данным на 19-00 часов 1 октября, Туркестанская область, где на тот момент проголосовало 11 447 человек, вошла в тройку лидеров по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

    Планируется, что в голосовании, которое пройдет с 1 по 3 октября, примут участие 78262 члена партии, которые входят в 245 первичных партийных организаций. В районах и городах области определено 209 мест для проведения голосования, в том числе в 170 из них оно пройдет в онлайн формате, в 39 - с помощью бумажных бюллетеней.

    Как отметили в пресс-службе, в праймериз в качестве кандидатов от всех городов и районов области участвуют 1076 граждан. От первичных партийных организаций выдвинуто 207 (19,2%), самовыдвиженцы – 869 (80,8%), женщины – 353 (32,8%), молодежь – 312 (28,9%). По Туркестанской области в среднем на одно место претендуют 4 человека. Всего в регионе в областном и местных маслихатах имеется 320 мест.

    Из 78262 членов партии, которые примут участие в голосовании, 68183 (87,1%) сделают свой выбор онлайн, 10079 (12,3%) - с помощью бумажных бюллетеней. Места, где голосование проходит онлайн, оснащены около 600 компьютерами, подключенными к Интернету.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Нур Отан Выборы Общество
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