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    Праймериз станет реальным социальным лифтом для каждого гражданина страны - Махамбет Досмухамбетов

    18 Августа 2020, 22:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель областного филиала, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на своей официальной странице в Faceboоk обратился к жителям региона по случаю начала проведения праймериза – внутрипартийного отбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые атыраусцы!

    Партия «Nur Otan» считает своим долгом идти в ногу со временем и развиваться согласно требованию сегодняшних реалий, всегда учитывать интересы общества. В связи с этим впервые в истории проводятся внутрипартийные выборы – праймериз. Это начинание руководитель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев оценил как главный период «возрождения».

    Начинание с воодушевлением восприняли известные политологи, активисты и передовая молодежь страны. Инициатива партии, безусловно, станет еще одним толчком в дальнейшем развитии Казахстана. Внутрипартийные выборы станут реальным социальным лифтом для каждого гражданина страны. Это – отбор новых креативных предложений, возможность претворения в жизнь лучших идей, сформированных в дискуссиях лучших умов общества. Как путевка, непредвзято открывающая путь для их исполнения.

    Основная цель праймериза – сделать справедливый выбор, дать возможность настоящим лидерам показать себя. Мы имеем все основания так утверждать, потому что, согласно правилам праймериза, такая возможность дается всем социальным группам общества, каждому гражданину страны.

    К сожалению, все еще не устранена опасность коронавируса. Поэтому внутрипартийные выборы будут проводиться с применением новых технологий, с соблюдением всех мер безопасности граждан.

    В Атырауской области для подготовки и проведения праймериза образованы 1 областной и 8 региональных комитета. С сегодняшнего дня они приступили к работе по консультированию и приему заявлений желающих участвовать в праймеризе. Для организации и проведения голосования образованы 8 региональных и 84 участковых счетных комиссий. Утверждены планы по проведению праймериза в области и городе Атырау в партийных филиалах областного центра и районов. Работают Call-центры.

    Желаю удачи всем желающим принять участие в этом важном мероприятии!

    Призываю всех неравнодушных, активных, желающих видеть завтрашний день нашего региона счастливым и безоблачным жителей области не оставаться в стороне, поверить в себя и попробовать свои силы, принять участие в праймеризе», - говорится в обращении.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область Нур Отан
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