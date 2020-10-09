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    Праймериз позволили Nur Otan продемонстрировать свое безусловное лидерство – эксперт

    9 Октября 2020, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Праймериз позволили партии Nur Otan продемонстрировать свое безусловное лидерство на политическом пространстве страны. Об этом заявил заместитель директора Института общественной политики Nur Otan Едиль Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 по 4 октября в голосовании приняли участие 84% от общего числа партийцев. Анализ праймериз показал, что внутрипартийный отбор позволил обеспечить определенные результаты. Во-первых, абсолютное доминирование Nur Otan на политическом поле страны. Праймериз позволили партии продемонстрировать свою безусловное лидерство на политическом пространстве страны», - сказал Едиль Оспан в ходе круглого стола, посвященного результатам праймериз.

    Спикер добавил, что внутрипартийные выборы стали своевременным ответом на текущие общественно-политические выборы.

    «Согласно результатам наших социологических исследований треть населения готово поддержать партию, которая будет поддерживать диалог с населением и продвигать инициативы простых людей. За неделю до праймериз 45,6% опрошенных ответили, что слышали о внутрипартийных выборах, 47,5% выразили поддержку, 42% выразили желание участвовать лично. Наибольший интерес наблюдался среди жителей сельских населенных пунктов, а также городов Шымкент и Алматы», - рассказал Едиль Оспан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нур Отан
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