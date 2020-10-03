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    Праймериз поможет выбрать сильных кандидатов – руководитель  районного дома дружбы в ВКО

    3 Октября 2020, 16:13

    БЕСКАРАГАЙ.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане своим мнением о праймериз поделилась руководитель дома дружбы Бескарагайского района Мейрамгуль Абылгазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 по 3 октября члены партии «Nur Otan« стали участниками внутрипартийного голосования - праймериз. Считаю, что проведение праймериз - это прямая реализация поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева о необходимости партийной, внутренней перезагрузки. Ведь праймериз дал мощный толчок к активности членов партии, способствовал их узнаваемости среди населения, выявил лидеров, которые впоследствии станут главным партийным ресурсом», - отметила М. Абылгазинова.

    «Грамотное и честное проведение праймериз является залогом успеха всей будущей деятельности. Уверена внутрипартийный отбор поможет выявить наиболее сильных кандидатов, самых достойных членов нашей партии», - заключила руководитель районного дома дружбы.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Нур Отан
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