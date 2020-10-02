Праймериз помогут отобрать самых достойных - кандидат из ВКО

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане своим мнением о праймериз поделилась директор ясли сада «Пчёлка» и кандидат из Глубоковского района Нургуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень нравится изменения, которые внесены в процедуру выборов на время ограничительных мер: удобно, безопасно, легитимно», - призналась Н. Мусина.

«Во-первых, изменится мнение о выборах, выборы будут прозрачными. Во-вторых, праймериз - новый процесс в общественно-политическом развитии страны, они помогут партии привлечь из массы народа новых лиц, имеющих новые идеи, свежий взгляд, знающих глубокие проблемы», - отметила Н. Мусина.



