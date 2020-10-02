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    Праймериз помогут отобрать самых достойных - кандидат из ВКО

    2 Октября 2020, 15:20

    ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане своим мнением о праймериз поделилась директор ясли сада «Пчёлка» и кандидат из Глубоковского района Нургуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне очень нравится изменения, которые внесены в процедуру выборов на время ограничительных мер: удобно, безопасно, легитимно», - призналась Н. Мусина.

    «Во-первых, изменится мнение о выборах, выборы будут прозрачными. Во-вторых, праймериз - новый процесс в общественно-политическом развитии страны, они помогут партии привлечь из массы народа новых лиц, имеющих новые идеи, свежий взгляд, знающих глубокие проблемы», - отметила Н. Мусина.


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Нур Отан Выборы Общество
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