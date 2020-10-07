Праймериз помогли каждому раскрыть свой потенциал – Айгуль Жакупова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своими впечатлениями от участия в праймериз с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась проректор по учебно-методической работе КГУ им. Ш. Уалиханова Айгуль Жакупова.

«Как человек, проработавший почти 30 лет в системе образования и науки, никогда не думала, что буду принимать участие в подобных политических соревнованиях. Когда мне объяснили, что такое праймериз, я не совсем верила во все это, представить не могла, как все пройдет, насколько прозрачно и объективно, сколько времени потрачу. Но когда я приступила, мне сразу понравилась царящая атмосфера», - отметила А. Жакупова.

По словам спикера, при посещения филиала партии «Nur Otan», ей понравилось, что члены и руководство партии были нейтральны и корректны со всеми, никому не оказывалось предпочтения, но также не было игнорирования.

«Относились ко всем одинаково, и это мне понравилось. Все были на равных, вне зависимости - молодой ты или опытный. Это вселило в меня надежду. Потом, когда я стала разрабатывать программу, я изучила программу самой партии, она мне также понравилась - и стало еще интереснее. Я втянулась и поняла, для чего все это делается. Я поняла, что праймериз дали возможность людям, может быть, далеким в какой-то степени от больших политических дел, но все-таки имеющим свой голос и виденье, проявить себя, высказать свое мнение. И в концепцию «Слышащего государства» это тоже хорошо укладывается. Ведь люди имели возможность показать свою программу и то, как они представляют развитие своего города (района, области). Каждый имел свободу голоса», - продолжает рассказ собеседница.

Как отмечает А. Жакупова, при встречах с коллективами, организациями не было никаких искусственно продуманных сценариев. Будучи человеком с большим опытом работы в системе образования, она все же волновалась, понимая, что предстоит выступать на новую аудиторию, которая ее не знает. Однако люди, далекие от проблем образования, относились к спикеру заинтересовано и задавали очень конкретные вопросы.

«Считаю, что каждый мог раскрыть свой потенциал. Несмотря на то, что я давно живу в Кокшетау и многих знаю, для меня праймериз открыли новые лица. Это люди, болеющие всей душой за дело, желающие что-то изменить и улучшить. Обратила внимание, что не все кандидаты были активными. Многие программы я так и не увидела. Каждое направление своей программы подробно раскрывала в отдельных публикациях в соцсетях. Моя программа была больше связана с системой образования и науки, но одно направление посвятила, как самый обычный житель города, насущным проблемам горожан. Многие поддержали мою программу. Думаю, что праймериз нужен был еще для того, чтобы среди кандидатов появились новые лица. Конечно, посмотрим, как все они себя дальше покажут. Сама же я, доктор наук, профессор, академик, проректор, в своей профессии достигла всего. И если у меня есть силы и желания, то почему бы мне не поработать на благо своего города? И если я пройду в депутаты, надеюсь, я смогу принести пользу своему народу», - резюмировала спикер.



