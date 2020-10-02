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    Праймериз: онлайн-голосование продлено на сутки

    2 Октября 2020, 20:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сроки онлайн-голосования на праймериз «Nur Otan» через веб-сайт и мобильное приложение продлены ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Согласно Правилам проведения праймериз партии «Nur Otan», дата голосования определяется в республиканском Календарном плане, утверждаемом Центральным организационным комитетом. Установленный срок голосования – до 14.00 часов 3 октября 2020 года.

    По состоянию на 17.00 часов 2 октября, на праймериз проголосовало 446 297 избирателей, или 57% от авторизовавшихся партийцев.

    Высокий интерес партийцев и общественности Казахстана к внутрипартийным выборам дали значительное число одновременных обращений (100 тысяч и более), из-за чего в первые часы голосования начали возникать временные сложности с доступом к сайту и авторизацией.

    Из-за технических нагрузок на информационную систему многие члены партии не смогли проголосовать. Так, в колл-центры общественной приемной поступило более 1,5 тысяч звонков, из них 828 - по вопросам технических сложностей при голосовании.

    Зафиксированы также обращения от партийцев и кандидатов праймериз в организационные комитеты партии через социальные сети с просьбами продлить сроки голосования. В обращениях также отмечался недостаток времени на волеизъявление по причине того, что голосование проходит в рабочие дни.

    Кроме того, завтра, 3 октября, с 08.00 до 14.00 начнут свою работу избирательные участки. Имеется риск того, что не сумевшие отдать голос за своего кандидата онлайн массово пойдут голосовать на участки. В условиях пандемии это может повлечь возможное заражение коронавирусом.

    С учётом вышеизложенного, протокольным решением Центрального организационного комитета в республиканский Календарный план внесены изменения. Так, принято решение о продлении сроков онлайн голосования через веб-сайт и мобильное приложение ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года.

    При этом важно подчеркнуть, что агитация завершается в субботу, 3 октября, в 14.00, одновременно с закрытием избирательных участков.

    Автор:

    Нур Отан
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