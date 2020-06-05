Праймериз «Nur Otan»: опубликованы правила внутрипартийного отбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте «Nur Otan» опубликованы Правила проведения внутрипартийного отбора, утвержденные Политическим советом партии. Ранее Председатель правящей партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно Правилам, в задачи праймериз входит привлечение реальных и сильных лидеров по принципу «Сильные лидеры - Сильная партия», создание «социального лифта» для активных и инициативных граждан, вовлечение широких масс в обсуждение вопросов развития страны, выявление актуальных проблем для системной работы в регионах, а также повышение персональной ответственности кандидатов.

Претендентом может стать любой казахстанец, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Если кандидат не является членом партии, он может вступить в её ряды до окончания срока регистрации участников праймериз.

Кандидаты могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения от одной области, города или района.

Действующие депутаты Мажилиса Парламента также могут принять участие в праймериз в качестве кандидата в дебатах на конференциях областных филиалов партии, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Агитационная работа проводится непосредственно самими кандидатами и включает проведение встреч с членами партии, публикации и выступления в СМИ и социальных сетях. Участие в публичных дебатах обязательно для всех кандидатов. Кандидаты презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов в соответствии с профессиональной деятельностью.

В Правилах внутрипартийного отбора предусмотрены механизмы обеспечения прозрачности выборного процесса. Все этапы будут мониториться Комитетом партийного контроля, в который также входят гражданские активисты, не являющиеся членами партии. Подсчет голосов будет проводиться участковыми счетными комиссиями в присутствии наблюдателей от каждого кандидата.

В соответствии с законодательными изменениями в партийных списках должны быть представлены не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет.

Более подробно с Правилами проведения праймериз можно ознакомиться на сайте партии.

Напомним, вчера первый зампред партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook отметил, что предстоящие праймериз – это один из современных механизмов внутрипартийной демократии, являющийся важнейшим элементом объявленной Елбасы «перезагрузки» партии «Nur Otan».

Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

По его словам, на предстоящих праймериз с учётом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования.

«Как отметил Лидер партии Н.А. Назарбаев, «в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники». Обеспечение социального партийного лифта является одной из ключевых задач для нашей партии. Поэтому наряду с членами партии приглашаем всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев принять активное участие в предстоящих праймериз», - подчеркнул он.



