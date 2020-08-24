Праймериз Nur Otan: Итоги первой недели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно неделю назад по всей стране стартовали прием заявок для участия во внутрипартийном отборе «Nur Otan» - праймериз. По поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны они пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Nur Otan».

Как отметил ранее первый зампред партии Бауыржан Байбек, это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

По информации пресс-службы партии, только за первую неделю свои заявки подали уже порядка 7000 человек. Из них 34% - женщины, в том числе более 100 многодетных матерей, 24% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2419, то 4496 кандидатов – это самовыдвиженцы.

Одна из них - лидер общественного движения «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова. На своей странице в социальных сетях она рассказала, что участвует в праймериз, чтобы использовать свои знания в области здравоохранения для улучшения качества жизни граждан.

«Мне есть не только что сказать, но и что сделать. Хочу реальных, качественных, а не декларативных изменений, и я готова сделать вклад, трудиться с такой же страстью, как продвигаю антитабачные инициативы и меры по охране здоровья казахстанцев», – написала Джамиля Садыкова.

Проблемами коррупции озадачен алматинский общественник и предприниматель Константин Авершин. По его мнению, в коррупции основная причина любых неполадок с системой здравоохранения или образования. Кроме того, он отметил, что праймериз – уникальная возможность, которая позволит отобрать самых сильных кандидатов в условиях жесткой конкуренции.

«Сейчас не важно, представляешь ли первичную партийную организацию или ты самовыдвиженец. Сейчас главное – показать себя, свою работу. Ведется перезагрузка партии «Nur Otan». Это не просто поговорили и разошлись, на праймериз идут те, кто готов работать и что-то менять», – заключил Константин Авершин.

Вопросы адаптации городской среды для лиц с особыми потребностями поднимает капитан паралимпийской молодежной сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов.

«Я сам человек с ограниченными возможностями, поэтому знаю, с какими трудностями сталкивается человек, находящийся в таком же положении, как и я. Создание и развитие спортивной, общественной инфраструктуры для людей с инвалидностью, вот чем я планирую заниматься», – поделился планами спортсмен.

Представлять интересы молодежи в представительных органах стремится глава Лиги волонтеров Айсулу Ерниязова. Как пояснила она сама, если в партии решили довериться молодежи, то это говорит об определенной ответственности, которую следует принять.

«Праймериз – это в первую очередь новые лица, новые истории, свежая волна. Я считаю, что это правильное тактическое и стратегическое решение партии. Сейчас будет очень интересная конкурентная борьба. Представляя интересы молодежи, я держу руку на пульсе касательно проблем государственной молодёжной политики и понимаю, что нужно менять и что волнует молодежь», – добавила кандидат.

А вот поддержкой матерей-одиночек намерена заняться Жамиля Ерназарова из Павлодара.

«Моей целью участия в праймериз является дальнейшая системная поддержка павлодарских семей, в первую очередь с одним родителем-женщиной, где на иждивении находятся несовершеннолетние дети», - сообщила она.

Большой интерес к праймериз проявляет известный шоумен Турсынбек Кабатов. Он попросил подписчиков в Instagram поделиться мнением о том, стоит ли ему участвовать во внутрипартийном отборе. В «Nur Otan» он вступил в ноябре прошлого года. Подавляющее большинство поддержало его инициативу.

В пресс-службе правящей партии напомнили, что подать заявку для участия в праймериз можно как онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz , так и лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз.

По вопросам проведения праймериз, а также для организационной и юридической поддержки кандидатов партией «Nur Otan» организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.



