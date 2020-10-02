Праймериз: каковы итоги первого дня голосования в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор столичного политехнического колледжа, председатель комиссии партийного контроля городского филиала партии «Nur Otan» Касымхан Сенгазыев поделился итогами первого дня голосования на праймериз в столице. По его словам, по итогам первого дня проголосовали более 6 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера вечером подвели итоги первого дня голосования. По городу Нур-Султану всего около 40 тысяч членов партии, из них вчера проголосовали 6180 человек. В целом все идет хорошо, никаких серьезных вопросов не возникало. Думаю, что сегодня будет большая активность голосования. Считаю, что говорить о больших результатах еще не стоит», - сообщил Касымхан Сенгазыев.

По его словам, кандидаты в своей предвыборной кампании указывали на важные моменты, которые порой госорганы не замечают.

«Праймериз показал, что есть хорошие люди с хорошими идеями. Это заметно по их агитационным программам. Они указывают на важные моменты, которые порой госорганы не замечают. То есть, кандидаты выделяли те простые вещи, значимые обществу. Особо хочу отметить проведение дебатов. Каждый участник праймериз предлагал уникальные идеи, большинство из них не повторяли мысли друг друга. Считаю, что в будущем нужно воспользоваться их ценными предложениями. Мне кажется, кандидатов нужно больше вовлекать в работу на государственных органах», - считает он.

Особую активность проявили самовыдвиженцы, предприниматели. Как отметил Касымхан Сенгазыев, бизнес-сообщество готово работать во благо региона.

«Самую большую активность проявил город Нур-Султан. В целом, праймериз предоставил возможность высказать свои идеи. Если раньше эти мысли обсуждались в узком кругу, сейчас они находят пути реализации. Заявку на участие подавали не только члены партии, но и самовыдвиженцы. Радует, что по столице предприниматели приняли активное участие. Если раньше активно вовлекались государственные органы и неправительственные организации, сегодня мы видим, что бизнес-сообщество готово вкладываться в развитие региона, всей страны», - заключил Касымхан Сенгазыев.



