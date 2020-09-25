Праймериз: Какие вопросы в своей предвыборной кампании поднимают профсоюзные активисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы в своей предвыборной кампании поднимают профсоюзные активисты. Своими идеями и мнениями поделились участники внутрипартийного праймериз. По словам заместителя председателя отраслевого профсоюза работников образования и науки РК Алии Абиевой, человек, участвующий в праймериз – неравнодушный член всего общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праймериз предоставляет большие возможности для активистов профсоюза. Основная задача нашего профсоюза заключается в оказании поддержки Человеку труда. Наши основные идеи, выдвигаемые в праймериз, посвящаются вопросам Человеку труда. Приоритетными задачами моей предвыборной программы ставлю реализацию курса социальной модернизации, внедрение достойной оплаты труда. Также основными задачами являются создание безопасных условий труда, обеспечение трудовых прав работников, конкретизация и определение правового статуса при дистанционной работе. Желаю каждому участнику удачи и успехов. Если наши стратегии будут реализованы, значит, наш труд оправдался», - рассказал о своей предвыборной программе председатель отраслевого профсоюза «YNTYMAQ» Кайракбай Жанабеков.

Заместитель председателя отраслевого профсоюза работников образования и науки Казахстана Алия Абиева тоже принимает участие в праймериз. В свою предвыборную программу она включила вопросы достойной оплаты труда, защиты материнства и детства.

«На этой встрече собрались неравнодушные люди, которые хотят улучшить социально-экономическое положение в стране, готовы служить во благо обществу. Все мы являемся членами одной партии, у нас одинаковые цели. Поэтому победители здесь все. В любом случае, человек, участвующий в праймериз – неравнодушный член всего общества. Отметила три интересных фишки для своей предвыборной программы. Во-первых, это ведение социальных сетей. Это немаловажно для каждого участника. Также хотелось бы отметить создание креативных роликов в своей предвыборной кампании. Кроме того, очень важно принимать участие в социальных проектах и акциях. Я недавно приняла участие в хорошей акции «Білімді ел». Что касается предвыборной программы, я выступаю за достойный труд и заработную плату, защиту материнства и детства, здоровый образ, поддержку молодых специалистов и талантливой молодежи», - отметила Алия Абиева.

Как пояснил Шерзод Пулатов, важное направление в его предвыборной кампании связано с государственным языком, межэтническими отношениями.

«Думаю, если мы будем включать такие вопросы в свою предвыборную программу, достигнем успехов. Также нам нужно проявлять активность, рассказывать о свой кампании в социальных сетях, тогда будет результат», - пояснил он.

Эколог Лаура Малик выступает с предвыборной программой «Чистый воздух – чистая вода – устойчивое развитие», что является немаловажным вопросом в современном обществе.

«Сегодня мы собрались обменяться опытом. Чтобы донести до народа важные пункты моей предвыборной кампании, я использовала социальные сети. Я активно пишу в соцсетях об экологических проблемах», - рассказала Лаура Малик.



