Праймериз, как лакмусовая бумажка, показывают состояние здоровья общества – Станислав Максимец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о том, как прошли праймериз в Акмолинской области, с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился участник выборов, директор АО «Кокшетау Минводы» Станислав Максимец.

По словам спикера, праймериз были организованы достаточно хорошо, несмотря на то, что в нашей стране такая процедура проводилась впервые.

«Обычно в таких ситуациях неизбежны ошибки в организации, но все прошло гладко. Организационные вопросы были решены на высоком уровне. Мне хотелось бы высказать свое мнение об участниках праймериз. Было три категории таковых. Первые – те, кто реально понимал, что такое работа в маслихате, что она из себя представляет и что нужно делать. Вторая категория – те, кто участвовал по рекомендации своих старших товарищей. Они приходили с какими-то непонятными лозунгами. К примеру, один из кандидатов на дебатах говорил, что нужно увеличить количество льготных проездов. Но когда я спросил его, откуда брать деньги на это, ведь бюджет не резиновый, ответить он так и не смог. У нас 70% бюджета уходит на социальные вопросы. Это зарплаты учителям, содержание школ, многодетные семьи и т.д. Откуда же брать деньги на большее количество льготных проездов? Снизить зарплаты учителям? Забрать у многодетных? … Была и третья категория – те, кто «ловил хайп» на участии в выборах. Они выступали с критикой, обещая, что решат все проблемы. При этом не предлагали конструктивных предложений», - поделился с МИА «Казинформ» С. Максимец.

Как отметил собеседник, в дебатах большинство присутствующих людей задавали вопросы именно ему, как действующему депутату города Кокшетау. Однако порой сами граждане, никуда не обращаясь и, не предпринимая никаких попыток изменить ситуацию, считают, что все за них должны решить депутаты. На самом деле практически все действующие депутаты – состоявшиеся личности, руководители, и эта работа не приносит им каких-то материальных благ, она дает лишь удовлетворение чувству полезности.

«В целом, праймериз хороши как процедура. Он, как лакмусовая бумажка, как анализ крови, показывает состояние здоровья общества», - резюмировал С. Максимец.