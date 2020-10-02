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    Праймериз: голосование активно проходит в Усть-Каменогорске

    2 Октября 2020, 11:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске идет активное голосование в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 10 часов 2 октября по Усть-Каменогорску проголосовало 69 процентов избирателей, это 4 748 человек из 6 918 членов партии, зарегистрированных в системе праймериз.

    «По Усть-Каменогорску всего 82 участника. Идет активное голосование. Кандидаты продолжают агитировать за себя в рамках установленных правил. Отмечу, что кандидаты представляют все слои населения - это молодежь, люди с ограниченными возможностями, а также учителя, врачи, промышленники и так далее», - пояснил первый заместитель председателя УКГФ партии «Nur Otan» Ерлан Жакупов

    Е.Жакупов уточнил, что из 82 участников лишь 8 человек являются действующими депутатами, остальные – новые люди, которые ранее не избирались.

    «Это говорит о том, что люди активно участвуют в праймериз», - подытожил Е.Жакупов.


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Нур Отан
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