Праймериз даст мне возможность улучшить жизнь детей с особыми потребностями – участница

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель ОО «Жас Канаттар» в Акмолинской области Раушан Туранова примет участие в праймериз партии Nur Otan. Участница поделилась своими ожиданиями и целями своего участия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня очень положительные впечатления от предстоящего участия в праймериз, потому что в этом я вижу возможность изменить жизнь детей с особыми потребностями. Оказать всевозможную поддержку, улучшить их образ жизни, открыть реабилитационный центр. Это дает возможность принять участие и поднимать такие болезненные вопросы. Я считаю, что в праймериз должны участвовать все те, кому не безраличны проблемы общества и развитие нашего государства в целом», - сказала Раушан Туранова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Это направление она выбрала не случайно.

«Я – общественный деятель и вместе с тем мама троих детей, младший из которых – ребенок с особыми потребностями. Когда он родился, столкнулась с рядом проблем по улучшению состояния его здоровья, реабилитации, и приспособленности к социуму в целом. Я начала искать информацию о таких же мамах, как и я, обратилась за поддержкой в Ассоциацию деловых женщин, при которой уже на тот момент было создано сообщество родителей детей с особыми потребностями. Позже я и сама вступила в Ассоциацию, начала помогать таким же мамам и детям с особыми потребностями», - отметила спикер.

По словам общественного деятеля, главной целью ее участия в праймериз является улучшение индекса детского здоровья.

«В ходе работы в течение двух лет я выявила очень много дополнительных проблем и искала пути их решения. Если мы ранее поднимали проблемы на уровне Nur Otan и местного самоуправления, то сейчас я увидела большой шанс для возможности улучшения жизни общества таких родителей и их детей. Цель моего участия в праймериз – улучшить индекс общего состояния здоровья детей, поднять вопросы их реабилитации, которые на данный момент очень актуальны не только в Казахстане, но и в регионе. Просмотрев статистику, я увидела, что количество родителей детей с особыми потребностями увеличилось. Соответственно, увеличивается и потребность оказания социальных услуг», - заключила она.



