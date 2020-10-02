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    Праймериз дает возможность выразить неравнодушное отношение к судьбе своей страны – Марзият Тохаева

    2 Октября 2020, 10:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о том, что дает участие в праймериз, поделилась заведующая секретариатом Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Марзият Тохаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 октября стартовал праймериз – голосование в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan». Это предварительный отбор кандидатов от партии, что дает возможность каждому выразить свою активную гражданскую позицию, показать неравнодушное отношение к судьбе своей страны и своего народа. Наш Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, предваряя старт праймериз, обратился к своим однопартийцам с призывом проявить активность во время внутрипартийных выборов и обеспечить для всех участников равные условия, прозрачность, честность и конкурентоспособность», - отметила М. Тохаева.

    По словам собеседницы, каждый член партии, включая участников праймериз, имеет право проголосовать за любое количество кандидатов, но только в рамках своего избирательного региона. Окончательные результаты будут опубликованы 5 октября 2020 года, после подсчета голосов и проверки данных.

    «Хочется отметить, что новая форма выборов существенно отличается от предыдущих. В праймериз не будет проигравших, так как каждый участник уже является потенциальным членом актива партии, а кандидаты, получившие самые высокие рейтинги, будут иметь приоритет при составлении списков партии «Nur Otan» на выборы в маслихаты всех уровней и в дальнейшем в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Я призываю всех членов партии «Nur Otan» принять участие в праймериз, так мы сможем обеспечить лучших представителей нашей партии представительством в высших органах власти», - резюмировала М. Тохаева.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Нур Отан АНК
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