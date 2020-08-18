Праймериз дает возможность сформировать списки для выборов на основе конкурентной борьбы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик считает, что проведение масштабных праймериз по всей стране даст возможность сформировать списки для выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней на основе конкурентной борьбы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как Председатель «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз, внутриполитическая жизнь страны оказалась на пороге качественной трансформации. Предстоящий внутрипартийный отбор демонстрирует перезагрузку ведущей политической силы страны. Как справедливо отметил Глава партии, механизм праймериз станет реальным социальным лифтом для активных членов, которые способны привнести свежие конструктивные идеи. Проведение масштабных праймериз по всей стране даст возможность сформировать списки для выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней на основе конкурентной борьбы», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, уже на подготовительном этапе к организации внутрипартийного отбора стало очевидно, что предложение нашло поддержку не только у активных и патриотичных членов «Nur Otan», но и у представителей гражданского общества. Так, для участия в праймериз в партию на местах вступили более 700 лидеров общественного мнения.

«Стартовавшая в «Nur Otan» модернизация избирательного процесса не только привлечет в свои ряды граждан с проактивной общественно-политической позицией, но и выявит в ходе дебатов наиболее актуальные вопросы, волнующие население. После стабилизации эпидемиологической обстановки первоочередной задачей для Казахстана является восстановление экономического роста. Четкое понимание потребностей каждого отдельного региона позволит правящей партии представить оптимальную программу на выборах в 2021 году. Именно поэтому важно аккумулировать идеи и предложения, высказанные в ходе праймериз», - считает Лидия Пархомчик .

Она также отметила, что для полноценного успеха внедрения механизма праймериз необходимо провести отбор в условиях максимальной открытости. Прозрачность праймериз гарантирует здоровую внутрипартийную конкуренцию, что является базисом любой партийной организации.

«Завершающий этап праймериз пройдет в октябре. Именно тогда оформится окончательный вариант списков кандидатов от «Nur Otan». Вплоть до этого момента казахстанцы получат возможность наблюдать формирование обновленной партийной повестки, которая, без сомнения, станет еще более социально-ориентированной», - заключила эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик.



